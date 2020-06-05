"Уверенно смотрим в будущее": кризисный этап в экономике, по мнению Минфина, уже пройден

В стране есть возможность поднять экономическую динамику до конца года

Фото: из отрытых источников

В стране есть возможность поднять экономическую динамику до конца года

Украиной пройден кризисный этап в экономике. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Право на власть".

По его словам, в мае в министерстве уже зафиксировали выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.

Мы уверенно смотрим в будущее... Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - подчеркнул Марченко.

По словам главы Минфина, помогут этому также и средства Международного валютного фонда, которые будут направлены в том числе на выплату пенсии и зарплат.

Напомним, в МВФ заверили, что решение о транше для Украины будет принято 9 июня.