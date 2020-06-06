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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 18:25 7

Кількість зареєстрованих ФОП в Україні досягла докризового рівня - Шмигаль

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06 червня 2020, 18:25 7
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За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП
Фото: Facebook
За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП

Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців в Україні досягла показника докризового періоду.

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, це стало наслідком антикризових заходів Уряду.

Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств", - розповів Шмигаль.

Він додав, що за новою програмою кредитування "5-7-9%" були зняті адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування знижена фактично до 0%.

За словами прем'єра, уряд очікує на рішення парламенту щодо законопроект, який запустить програму "Нові гроші" для українських підприємців.

Це так само дешеві ресурси практично під 0%. Загалом на різні програми кредитування бізнесу ми закладаємо приблизно 10 млрд грн. Якщо будемо бачити додаткову потребу, то відповідні програми будемо збільшувати", - підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 1 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.


Деніс Шмигаль економіка Кабмін підприємство
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