Кількість зареєстрованих ФОП в Україні досягла докризового рівня - Шмигаль

За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП

Фото: Facebook

За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, це стало наслідком антикризових заходів Уряду.

Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. За минулий тиждень було зареєстровано більш ніж 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств", - розповів Шмигаль.

Він додав, що за новою програмою кредитування "5-7-9%" були зняті адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування знижена фактично до 0%.

За словами прем'єра, уряд очікує на рішення парламенту щодо законопроект, який запустить програму "Нові гроші" для українських підприємців.

Це так само дешеві ресурси практично під 0%. Загалом на різні програми кредитування бізнесу ми закладаємо приблизно 10 млрд грн. Якщо будемо бачити додаткову потребу, то відповідні програми будемо збільшувати", - підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 1 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.