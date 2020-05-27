Украинцы уже могут выехать за границу на авто, а самолетом только с 15 июня - Степанов

После возвращения домой гражданам нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию

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После возвращения домой гражданам нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что украинцы могут свободно выезжать за границу на авто, а международное авиасообщение возобновят с 15 июня.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.

Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страну ЕС автомобильным транспортом, то вы можете это делать. На сегодня не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно с тем планом выхода из карантина, смягчения, который был утвержден правительством, оно возобновляется начиная с 15 июня", - заявил Степанов.

Граждане, которые будут возвращаться из-за границы, все еще должны проходить двухнедельную самоизоляцию.

Когда человек возвращается в страну, то сегодня, согласно установленным нормам, она должна пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Действие" и пробыть в самоизоляции 14 дней", - добавил Степанов.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.