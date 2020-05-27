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27 мая 2020, 12:19 17

Украинцы уже могут выехать за границу на авто, а самолетом только с 15 июня - Степанов

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27 мая 2020, 12:19 17
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После возвращения домой гражданам нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию
pixabay.com
После возвращения домой гражданам нужно будет пойти на двухнедельную самоизоляцию

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что украинцы могут свободно выезжать за границу на авто, а международное авиасообщение возобновят с 15 июня.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.

Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страну ЕС автомобильным транспортом, то вы можете это делать. На сегодня не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно с тем планом выхода из карантина, смягчения, который был утвержден правительством, оно возобновляется начиная с 15 июня", - заявил Степанов.

Граждане, которые будут возвращаться из-за границы, все еще должны проходить двухнедельную самоизоляцию.

Когда человек возвращается в страну, то сегодня, согласно установленным нормам, она должна пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Действие" и пробыть в самоизоляции 14 дней", - добавил Степанов.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.


Украина транспорт самолет заграница Максим Степанов
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