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22 мая 2020, 09:58 11

Коронавирус в Украине: уже зафиксировано более 20 тысяч случаев инфекции

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22 мая 2020, 09:58 11
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За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 442 человек
pixabay.com
За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 442 человек

В Ураине на утро 22 мая общее количество больных вирусом составляет 20 148 человек. Из них 1 434 ребенка и 3 907 медработников. При этом в целом выздоровели 6585 человек, умерли 588 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

За сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника. Госпитализированы 127 человек, также зафиксировано 9 летальных случаев. При этом выздоровели 358 человек", - говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

За сутки COVID-19 было зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой области - 63 и в г. Киеве - 47.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая обл. - 824 (441 выздоровел);
  • Волынская обл. - 740 (177 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 401 (221 выздоровел);
  • Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели);
  • Киев - 2522 (338 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели);
  • Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели);
  • Одесская обл. - 814 (106 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1323 (453 выздоровели);
  • Сумская обл. - 166 (106 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).

Всего в Украине исследовано более 267 тыс. образцов методом ПЦР. За последние сутки было сделано 8923 таких исследования.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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