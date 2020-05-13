19:39  13 мая
Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
12:57  13 мая
Кличко хочет открыть метро с 25 мая
20:24  13 мая
Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
UA | RU
UA | RU
13 мая 2020, 19:12 7

Минфин надеется получить транш от МВФ еще в мае

Читайте також
українською мовою
13 мая 2020, 19:12 7
Читайте також українською мовою
Деньги пойдут на ликвидацию бюджетного дефицита
Фото: flickr.com
Деньги пойдут на ликвидацию бюджетного дефицита

Украина рассчитывает уже до конца мая получить $1,75 млрд помощи от Международного валютного фонда.

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, сообщает RegioNews.

Ожидаемое поступление должно стать первым траншем по новой программе сотрудничества с МВФ Stand-by. Правда, меморандум с организацией еще не подписан. Но в правительстве надеются, что смогут это сделать в ближайшее время, ведь Верховная Рада выполнила требование кредиторов и поддержала так называемый "антиколомойский” закон.

Деньги от МВФ, в частности, хотят направить на то, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

Напомним, ранее Украина и МВФ переориентировались с программы помощи на три года на полуторагодичный формат. В этом году правительство рассчитывает получить сразу два транша.


МВФ бюджет Минфин экономика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики
12 мая 2020, 18:58
Нацбанк ожидает сложные времена для экономики во втором квартале года
04 мая 2020, 20:22
Нацбанк зафиксировал падение производства и деловой активности украинских компаний
04 мая 2020, 16:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 мая 2020, 22:00
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Все досье »