Минфин надеется получить транш от МВФ еще в мае

Деньги пойдут на ликвидацию бюджетного дефицита

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Деньги пойдут на ликвидацию бюджетного дефицита

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, сообщает RegioNews.

Ожидаемое поступление должно стать первым траншем по новой программе сотрудничества с МВФ Stand-by. Правда, меморандум с организацией еще не подписан. Но в правительстве надеются, что смогут это сделать в ближайшее время, ведь Верховная Рада выполнила требование кредиторов и поддержала так называемый "антиколомойский” закон.

Деньги от МВФ, в частности, хотят направить на то, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

Напомним, ранее Украина и МВФ переориентировались с программы помощи на три года на полуторагодичный формат. В этом году правительство рассчитывает получить сразу два транша.