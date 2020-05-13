Минфин надеется получить транш от МВФ еще в мае
Украина рассчитывает уже до конца мая получить $1,75 млрд помощи от Международного валютного фонда.
Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, сообщает RegioNews.
Ожидаемое поступление должно стать первым траншем по новой программе сотрудничества с МВФ Stand-by. Правда, меморандум с организацией еще не подписан. Но в правительстве надеются, что смогут это сделать в ближайшее время, ведь Верховная Рада выполнила требование кредиторов и поддержала так называемый "антиколомойский” закон.
Деньги от МВФ, в частности, хотят направить на то, чтобы перекрыть дефицит бюджета.
Напомним, ранее Украина и МВФ переориентировались с программы помощи на три года на полуторагодичный формат. В этом году правительство рассчитывает получить сразу два транша.
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