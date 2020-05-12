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12 мая 2020, 18:58 3

За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики

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12 мая 2020, 18:58 3
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На фоне замедления экономики некоторые отрасли выиграли
Фото: Facebook Національний банк України
На фоне замедления экономики некоторые отрасли выиграли

За первый квартал этого года ВВП Украины снизился на 1,2%. При этом до введения карантина снижение составляло всего 0,2%.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает RegioNews.

Отметим, падение ВВП оказалось несколько большим, чем ожидали в правительстве (прогнозированный показатель - 0,9%). Для сравнения: в бюджет на 2020-й год закладывали рост ВВП на 3,3%.

Сразу после введения карантина наибольшее падение показали инвестиции и пассажирские перевозки (падение свыше 16%). Также сильно пострадали машиностроение и грузоперевозки (потери более 14%) и строительство жилых домов и металлургия, которые потеряли более 10%.

При этом заметный рост продемонстрировала химическая отрасль (14,7%) и розничная торговля (10,6%).

Напомним, ранее в Нацбанке заявили о существенном сокращении деловой активности в Украине. В НБУ также предположили, что самый сложный период для экономики будет длиться до конца июня.


финансы экономика Минэкоэнерго
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