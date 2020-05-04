Нацбанк: ожидания бизнеса ухудшились
Индекс деловой активности украинских компаний за месяц опустился до очень пессимистического уровня.
Это следует из опроса, который провел Национальный банк Украины, передает RegioNews.
Так, с марта по апрель показатель упал с 45,8 пунктов до 29,9. То есть сократился на 34%. При этом 50 баллов - это минимальное положительное значение. Кроме того, в Нацбанке отметили, что ранее индекс не опускался ниже 30 пунктов.
Причины такого резкого сокращения активности бизнеса - это пандемия коронавируса и карантин. Причем за границей опросы демонстрируют схожую динамику.
Нацбанк зафиксировал падение объема производства и продаж во всех сферах деятельности. На внутреннем и на внешнем рынке ситуация также не отличается. Как следствие, подавляющее большинство компаний запланировали сокращение штата. Больше всего работников планируют уволить или же отправить в неоплачиваемый отпуск в строительной сфере, хотя наихудший прогноз дают на будущее в сфере услуг.
На нынешний момент прогнозируют, что больше всего сократится объем заказов и выполненных работ. А вот закупочные цены могут полезть вверх. Также возможно подорожание услуг подрядчиков.
Напомним, ранее Кабмин пообещал помочь людям, оставшимся без работы во время карантина.
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