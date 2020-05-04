09:51  04 мая
В Украине уже более 300 смертей от коронавируса
15:26  04 мая
В регионах опять массово протестуют предприниматели
11:18  04 мая
Прикарпатье: от COVID-19 умерли 56 человек
UA | RU
UA | RU
04 мая 2020, 16:14 3

Нацбанк: ожидания бизнеса ухудшились

Читайте також
українською мовою
04 мая 2020, 16:14 3
Читайте також українською мовою
Индекс деловой активности за месяц упал на треть
Фото: Facebook Національний банк України
Индекс деловой активности за месяц упал на треть

Индекс деловой активности украинских компаний за месяц опустился до очень пессимистического уровня.

Это следует из опроса, который провел Национальный банк Украины, передает RegioNews.

Так, с марта по апрель показатель упал с 45,8 пунктов до 29,9. То есть сократился на 34%. При этом 50 баллов - это минимальное положительное значение. Кроме того, в Нацбанке отметили, что ранее индекс не опускался ниже 30 пунктов.

Причины такого резкого сокращения активности бизнеса - это пандемия коронавируса и карантин. Причем за границей опросы демонстрируют схожую динамику.

Нацбанк зафиксировал падение объема производства и продаж во всех сферах деятельности. На внутреннем и на внешнем рынке ситуация также не отличается. Как следствие, подавляющее большинство компаний запланировали сокращение штата. Больше всего работников планируют уволить или же отправить в неоплачиваемый отпуск в строительной сфере, хотя наихудший прогноз дают на будущее в сфере услуг.

На нынешний момент прогнозируют, что больше всего сократится объем заказов и выполненных работ. А вот закупочные цены могут полезть вверх. Также возможно подорожание услуг подрядчиков.

Напомним, ранее Кабмин пообещал помочь людям, оставшимся без работы во время карантина.


бизнес экономика НБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Сумах предприниматели собрались на антикарантинные протесты
30 апреля 2020, 18:51
НБУ вводит в оборот новую монету: детали и яркие фото
29 апреля 2020, 14:13
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
28 апреля 2020, 15:43
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 14:40
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Кличко уволил своего заместителя за избиение полицейского
27 апреля 2020, 12:50
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Все досье »