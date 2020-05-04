Нацбанк: ожидания бизнеса ухудшились

Индекс деловой активности за месяц упал на треть

Фото: Facebook Національний банк України

Индекс деловой активности за месяц упал на треть

Индекс деловой активности украинских компаний за месяц опустился до очень пессимистического уровня.

Это следует из опроса, который провел Национальный банк Украины, передает RegioNews.

Так, с марта по апрель показатель упал с 45,8 пунктов до 29,9. То есть сократился на 34%. При этом 50 баллов - это минимальное положительное значение. Кроме того, в Нацбанке отметили, что ранее индекс не опускался ниже 30 пунктов.

Причины такого резкого сокращения активности бизнеса - это пандемия коронавируса и карантин. Причем за границей опросы демонстрируют схожую динамику.

Нацбанк зафиксировал падение объема производства и продаж во всех сферах деятельности. На внутреннем и на внешнем рынке ситуация также не отличается. Как следствие, подавляющее большинство компаний запланировали сокращение штата. Больше всего работников планируют уволить или же отправить в неоплачиваемый отпуск в строительной сфере, хотя наихудший прогноз дают на будущее в сфере услуг.

На нынешний момент прогнозируют, что больше всего сократится объем заказов и выполненных работ. А вот закупочные цены могут полезть вверх. Также возможно подорожание услуг подрядчиков.

Напомним, ранее Кабмин пообещал помочь людям, оставшимся без работы во время карантина.