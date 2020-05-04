Нацбанк ожидает сложные времена для экономики во втором квартале года
Согласно прогнозам Национального банка Украины наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во II квартале 2020 года, то есть в апреле-июне.
Об этом говорится в ежеквартальном инфляционных отчете, обнародованном на официальном сайте Нацбанка, передает RegioNews.
Сообщается, что экономика сократится на 11% в годовом измерении, а уровень безработицы вырастет до около 12%.
Также Нацбанк ожидает приостановления роста зарплат в этот период. Однако постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.
Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако, еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения", - говорится в отчете.
В Нацбанке прогнозируют, что туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.
Потеряют также экспортные отрасли, в частности металлургия из-за сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.
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В результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", - говорится в отчете.
С восстановлением экономики в 2021 году зарплаты снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.
Напомним, индекс деловой активности украинских компаний за месяц опустился до очень пессимистического уровня.
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