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Нацбанк ожидает сложные времена для экономики во втором квартале года
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 мая 2020, 20:22 22

Нацбанк ожидает сложные времена для экономики во втором квартале года

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04 мая 2020, 20:22 22
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После завершения карантина украинская экономика оживится
Фото: bank.gov.ua
После завершения карантина украинская экономика оживится

Согласно прогнозам Национального банка Украины наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во II квартале 2020 года, то есть в апреле-июне.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционных отчете, обнародованном на официальном сайте Нацбанка, передает RegioNews.

Сообщается, что экономика сократится на 11% в годовом измерении, а уровень безработицы вырастет до около 12%.

Также Нацбанк ожидает приостановления роста зарплат в этот период. Однако постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако, еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения", - говорится в отчете.

В Нацбанке прогнозируют, что туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.

Потеряют также экспортные отрасли, в частности металлургия из-за сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.

В главном банке страны ожидают, что по итогам года потребительские цены вырастут на 6%, а в 2020-2022 годах инфляция составит 5-6%

В результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", - говорится в отчете.

С восстановлением экономики в 2021 году зарплаты снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.

Напомним, индекс деловой активности украинских компаний за месяц опустился до очень пессимистического уровня.

Ранее Кабмин пообещал помочь людям, оставшимся без работы во время карантина.


коронавирус НБУ экономика кризис
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