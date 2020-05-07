Стало известно, когда Рада проголосует за "антиколомойський закон"

Депутатам предстоит рассмотреть около 230 поправок к этому законопроекту

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Депутатам предстоит рассмотреть около 230 поправок к этому законопроекту

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, в ходе которого депутаты могут проголосовать за законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам, состоится 13 мая.

Об этом сообщает издание DT.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Законопроект о невозвращении банков, или так называемый "антиколомойський" закон, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении.

Известно, что 4 мая ни одна парламентская фракция не подала свои правки ко второму чтению этого законопроекта.

После введения особой процедуры рассмотрения проектов законов, к которым подано рекордное количество поправок, депутатам нужно будет рассмотреть за один день около 230 правок.

Принятие этого законопроекта позволит Украине начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.