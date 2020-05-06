Медреформу реализуют без потерь среди врачей - премьер-министр
Медицинская реформа будет полностью реализована, а все проблемы отрасли будут решать, не останавливая процесс.
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Глава правительства утверждает, что нацелен на результат - улучшения в работе медицинского персонала и адаптация системы под нужды пациентов. Шмыгаль также подчеркнул, что не хочет потерять ни одного врача, особенно учитывая эпидемию коронавируса.
Реализация медреформы в полном объеме все же предусматривает внесение некоторых коррективов. В частности, у отрасли появился ряд потребностей в связи с распространением COVID-19. Премьер поручил министру здравоохранения Максиму Степанову разобраться со всеми аспектами реформы.
В правительстве обсудили и финансовые проблемы отрасли. Так, было решено дополнительно направить на медицину 6 млрд гривен из уплаченного "Нафтогазом” налога. Кроме того, в Минздраве пообещали, что до конца недели медики, задействованные в борьбе с коронавирусом, получат свои доплаты.
Напомним, инициатором пересмотра медреформы стал президент Украины Владимир Зеленский. В Минздраве пояснили, что из-за допущенных при планировании ошибок без работы могут остаться 50 тысяч медработников, 332 заведения - под угрозой закрытия. 11 мая должна начаться инспекция системы здравоохранения.
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