Кабмин дополнительно выделил 3 млрд грн на борьбу с COVID-19

Документ уже находится на согласовании в финансовых ведомствах

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Документ уже находится на согласовании в финансовых ведомствах

В Минздраве рассказали, что эти деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты, закупку товаров и зарплату медикам.

Такое решение было принято на заседании правительства 6 мая, пишет RegioNews.

Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тысяч грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития", - сообщили в МОЗ.

Известно, что средства пойдут на:

обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19;

заработную плату медицинских и других сотрудников лабораторных центров МОЗ за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.