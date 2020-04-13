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13 апреля 2020, 15:06 31

Верховная Рада проголосовала за изменения в государственный бюджет

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13 апреля 2020, 15:06 31
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В понедельник, 13 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания парламента поддержала внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год
Фото: скриншот видео
В понедельник, 13 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания парламента поддержала внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию заседания парламента

Известно, что в Раде зарегистрировались 357 депутатов, за данное решение проголосовали 249 народных избранников.

За данный законопроект проголосовали депутаты фракций "Слуга народа" (226 голосов), группа "За будущее" (5 голосов), группа "Доверие" (15 голосов) и трое внефракционных.

Депутаты всех других франкций отказались поддерживать изменения в бюджет.

Новый вариант бюджета предусматривает сокращение финансирования фонда борьбы с коронавирусом с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

Кроме того, Минздрав получит 15,8 млрд гривен на программу государственных гарантий медицинского обслуживания.

10 млрд гривен потратят на выплату пенсий и надбавок. Члены семей врачей, которые умерли от коронавируса, получат финансовую помощь.

При этом врезаются все выплаты народным депутатам, судьям, прокурорам, а также членам наблюдательных советов.

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Фонд борьбы с коронавирусом предложили уменьшить до 64,9 миллиардов гривен, а регионам выделить на 11 миллиардов меньше, чем планировалось.


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