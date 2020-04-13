Минфин отказался от аукционов по размещению гособлигаций
Министерство финансов Украины после консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 14 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Учитывая волатильность на рынках капитала и после консультаций с первичными дилерами мы приняли решение о том, что аукционы по размещению ОВГЗ пока не проводятся", – прокомментировали в министерстве ситуацию.
Минфин отметил, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.
"Ограничивая предложение на первичном рынке ОВГЗ, мы наблюдаем активизацию вторичного рынка государственных облигаций. В то же время, ширина спрэда на вторичном рынке не дает достоверной информации о ценовых уровнях", – говорится в министерстве.
Ведомство также указало, что поддерживает постоянный диалог с банками - первичными дилерами и внимательно следит за рыночными настроениями.
"Как только ситуация на рынке стабилизируется, Минфин возобновит первичное размещение ОВГЗ", – подчеркнул Минфин.
Последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных - 24 марта.
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