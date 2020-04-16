Украинцев предупредили о подорожании бытовой техники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на представителей "Европейской бизнес-ассоциации".
Согласно новому закону, продавцов техники (с помощью которой можно копировать предметы авторского права) зобов'связывают уплачивать специальный сбор организациям коллективного управления авторского права. В частности, такие сборы нужно будет платить при продаже MP3-плееров, телевизоров, мобильных телефонов, принтеров и тому подобное.
Накануне первые организации управления авторскими правами обнародовали размеры сборов. Для телевизоров их установили на уровне 0,44% стоимости, а для принтеров — 4,71% стоимости.
"По мнению бизнеса, предложенные отчисления являются слишком высокими, приведут к повышению стоимости такого оборудования для украинского потребителя и дальнейшего роста теневой экономики", — сообщают в "ЕБА".
Также Европейская Бизнес Ассоциации призвала правительство обратить внимание на данную ситуацию, чтобы не допустить дополнительного неаргументованого нагрузки как на бизнес, так и на граждан страны.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.
Антимонопольный комитет Украины на протяжении последних дней фиксирует рост розничных цен на некоторые продукты.
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