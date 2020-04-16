09:33  16 апреля
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
15:17  16 апреля
НАПК проверит законность перелета Ермака из Минска самолетом Пинчука
08:53  16 апреля
Верховная Рада рассмотрит проект закона о противодействии депутатскому спаму
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2020, 16:55 17

Украинцев предупредили о подорожании бытовой техники

Читайте також
українською мовою
16 апреля 2020, 16:55 17
Читайте також українською мовою
Из-за вступления в силу обновленного законодательства о коллективное управление в сфере авторского права, вскоре бытовая техника в Украине может подорожать на 0,4-4%
Фото: pixabay
Из-за вступления в силу обновленного законодательства о коллективное управление в сфере авторского права, вскоре бытовая техника в Украине может подорожать на 0,4-4%

Об этом передает RegioNews со ссылкой на представителей "Европейской бизнес-ассоциации".

Согласно новому закону, продавцов техники (с помощью которой можно копировать предметы авторского права) зобов'связывают уплачивать специальный сбор организациям коллективного управления авторского права. В частности, такие сборы нужно будет платить при продаже MP3-плееров, телевизоров, мобильных телефонов, принтеров и тому подобное.

Накануне первые организации управления авторскими правами обнародовали размеры сборов. Для телевизоров их установили на уровне 0,44% стоимости, а для принтеров — 4,71% стоимости.

"По мнению бизнеса, предложенные отчисления являются слишком высокими, приведут к повышению стоимости такого оборудования для украинского потребителя и дальнейшего роста теневой экономики", — сообщают в "ЕБА".

Также Европейская Бизнес Ассоциации призвала правительство обратить внимание на данную ситуацию, чтобы не допустить дополнительного неаргументованого нагрузки как на бизнес, так и на граждан страны.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.

Антимонопольный комитет Украины на протяжении последних дней фиксирует рост розничных цен на некоторые продукты.


Украина подорожание Европейская Бизнес Ассоциации законопроект
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада приняла закон, который сделает невозможным бесконечное количество поправок
16 апреля 2020, 15:51
В Житомирской области за сутки обнаружили 28 больных COVID-19
16 апреля 2020, 13:22
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
16 апреля 2020, 09:33
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 апреля 2020, 13:25
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Последние Популярные
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Все блоги »
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »