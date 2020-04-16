Українців попередили про подорожчання побутової техніки

Через набуття чинності оновленого законодавства про колективне управління у сфері авторського права, невдовзі побутова техніка в Україні може подорожчати на 0,4-4%

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Через набуття чинності оновленого законодавства про колективне управління у сфері авторського права, невдовзі побутова техніка в Україні може подорожчати на 0,4-4%

Про це передає RegioNews з посиланням на представників "Європейської бізнес-асоціації". Згідно нового закону, продавців техніки (за допомогою якої можна копіювати предмети авторського права) зобов'язують сплачувати спеціальний збір організаціям колективного управління авторського права. Зокрема, такі збори потрібно буде сплачувати при продажу MP3-плеєрів, телевізорів, мобільних телефонів, принтерів тощо. Напередодні перші організації управління авторськими правами оприлюднили розміри зборів. Для телевізорів їх встановили на рівні 0,44% вартості, а для принтерів — 4,71% вартості. "На думку бізнесу, запропоновані відрахування є занадто високими, призведуть до підвищення вартості такого обладнання для українського споживача та подальшого зростання тіньової економіки", — повідомляють у "ЄБА". Також Європейська Бізнес Асоціації закликала уряд звернути увагу на дану ситуацію, аби не допустити додаткового неаргументованого навантаження як на бізнес, так і на громадян країни. Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину. Антимонопольний комітет України впродовж останніх днів фіксує зростання роздрібних цін на деякі продукти.

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