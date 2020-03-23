МВФ пообещал Зеленскому поддержать Украину в связи с коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - сказал Зеленский.
Также стороны обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.
Кроме того, собеседники договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, относительно увеличения их объема.
В свою очередь, Георгиева отметила, что "имела очень конструктивный разговор" с Зеленским и выразила поддержку Украине.
I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 16 марта президент Украины в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил Минфину провести переговоры с МВФ. Позже премьер-министр Денис Шмигаль заявил о позитиве в переговорах с фондом.
- 10:41 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:33 23 марта Коронавирус: пациент номер два сдал первый отрицательный тест
- 10:31 23 марта В Тернополе приостановили движение общественного транспорта
- 10:26 23 марта Одесские спасатели тушили масштабный пожар в Затоке
- 10:24 23 марта В "Слуге народа" публично выступили против минских договоренностей Ермака
- 10:21 23 марта Семь украинцев попали в плен к пиратам у берегов Африки
- 10:41 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ