МВФ пообещал Зеленскому поддержать Украину в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - сказал Зеленский.

Также стороны обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

Кроме того, собеседники договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, относительно увеличения их объема.

В свою очередь, Георгиева отметила, что "имела очень конструктивный разговор" с Зеленским и выразила поддержку Украине.

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020

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Напомним, 16 марта президент Украины в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил Минфину провести переговоры с МВФ. Позже премьер-министр Денис Шмигаль заявил о позитиве в переговорах с фондом.