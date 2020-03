МВФ пообещал Зеленскому поддержать Украину в связи с коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - сказал Зеленский.

Также стороны обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, а также шаги по имплементации этой программы.

Кроме того, собеседники договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, относительно увеличения их объема.

В свою очередь, Георгиева отметила, что "имела очень конструктивный разговор" с Зеленским и выразила поддержку Украине.

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19