Цены на нефть впервые с 2016 упали ниже 30 долларов

В понедельник, 16 марта котировки майских фьючерсов на нефть Brent упали на 11,4%, и таким образом цена на черное золото составила 29,55 доллара за баррель

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В понедельник, 16 марта котировки майских фьючерсов на нефть Brent упали на 11,4%, и таким образом цена на черное золото составила 29,55 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, передает RegioNews. Таким образом, впервые с 2016 года цены опустились ниже отметки в $30 за баррель. При этом цена майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 10,75% - до 28,32 доллара за баррель. Падение цен происходит на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки вируса COVID-19. Отмечается, что мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК +. Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель. 10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.

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