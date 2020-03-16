Цены на нефть впервые с 2016 упали ниже 30 долларов
Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, передает RegioNews.
Таким образом, впервые с 2016 года цены опустились ниже отметки в $30 за баррель.
При этом цена майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 10,75% - до 28,32 доллара за баррель.
Падение цен происходит на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки вируса COVID-19.
Отмечается, что мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение.
В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК +.
Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.
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