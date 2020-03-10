08:14  10 марта
Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы, один воин ОС ранен
08:59  10 марта
Коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад
08:38  10 марта
Рост цен на нефть достиг 7%
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 08:38 5

Рост цен на нефть достиг 7%

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 08:38 5
Читайте також українською мовою
Во вторник, 10 марта, рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%
Фото: panthermedia/vostock-photo
Во вторник, 10 марта, рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные торгов.

Так, по состоянию на 5:00 по киевскому времени котировки достигли отметки в 36,79 доллара за баррель, что на 2,43 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Также растет и стоимость нефти марки WTI - цена майских фьючерсов выросла на 6,1% до отметки 33,03 доллара за баррель.

Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.


нефть торги
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 марта 2020, 17:48
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »