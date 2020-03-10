Рост цен на нефть достиг 7%

Во вторник, 10 марта, рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%

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Во вторник, 10 марта, рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные торгов.

Так, по состоянию на 5:00 по киевскому времени котировки достигли отметки в 36,79 доллара за баррель, что на 2,43 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Также растет и стоимость нефти марки WTI - цена майских фьючерсов выросла на 6,1% до отметки 33,03 доллара за баррель.

Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.