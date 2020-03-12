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12 марта 2020, 15:27 18

НБУ объяснил, почему растет курс доллара

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12 марта 2020, 15:27 18
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Валютный рынок Украины реагирует ухудшением настроений на неопределенность с ситуацией с коронавирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках
Фото: bank.gov.ua
Валютный рынок Украины реагирует ухудшением настроений на неопределенность с ситуацией с коронавирусом и усиленную турбулентность на финансовых и товарных рынках

Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины, об этом 12 марта сообщил глава банка Яков Смолий.

По его словам, это и спровоцировало существенный рост спроса на иностранную валюту ее предложение, начиная с прошлой недели.

"Для сглаживания значительных курсовых колебаний Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке с прошлой недели", - сказал Смолий.

Также он добавил, что только на этой неделе чистая продажа валюты НБУ достигла 700 млн долларов.

"И мы готовы при необходимости продолжить валютные интервенции. Несмотря на то, что напряженная ситуация на валютном рынке обусловлена ​​исключительно психологическим фактором, это создает риск ухудшения инфляционных ожиданий и, следовательно, может сказаться на потребительских ценах в будущем", - отметил Смолий.

Напомним, 12 марта НБУ ослабил официальный курс гривни на 31 копейку - до 25,624 гривни за доллар.

9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.

10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.


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