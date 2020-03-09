Цены на нефть рекордно обвалились. В России переживают за свой бюджет
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Bloomberg.
9 марта цены на нефть рекордно упали, потому что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.
Тем временем директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что падение цен на нефть до 30 долларов приведет к бюджетному дефициту в России и девальвации рубля.
Как сообщали RegioNews ранее, за последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.
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