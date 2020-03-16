Ціни на нафту вперше з 2016 впали нижче 30 доларів

В понеділок, 16 березня котирування травневих ф'ючерсів на нафту Brent впали на 11,4%, і таким чином ціна на чорне золото склала 29,55 долара за барель

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В понеділок, 16 березня котирування травневих ф'ючерсів на нафту Brent впали на 11,4%, і таким чином ціна на чорне золото склала 29,55 долара за барель

Про це свідчать дані Лондонській біржі ICE, передає RegioNews. Таким чином, вперше з 2016 року ціни опустилися нижче за позначку в $ 30 за барель. При цьому ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% - до 28,32 долара за барель. Падіння цін відбувається на тлі побоювань скорочення попиту в поточному році через спалах вірусу COVID-19. Зазначається, що світовий попит на нафту в 2020 році може продемонструвати найбільше в історії падіння. У той же час, найбільші виробники нафти планують нарощувати видобуток після розвалу угоди ОПЕК +. Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель. 10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.

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