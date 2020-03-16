Ціни на нафту вперше з 2016 впали нижче 30 доларів
Про це свідчать дані Лондонській біржі ICE, передає RegioNews.
Таким чином, вперше з 2016 року ціни опустилися нижче за позначку в $ 30 за барель.
При цьому ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% - до 28,32 долара за барель.
Падіння цін відбувається на тлі побоювань скорочення попиту в поточному році через спалах вірусу COVID-19.
Зазначається, що світовий попит на нафту в 2020 році може продемонструвати найбільше в історії падіння.
У той же час, найбільші виробники нафти планують нарощувати видобуток після розвалу угоди ОПЕК +.
Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.
10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.
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