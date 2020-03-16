10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 16:54 5

Ціни на нафту вперше з 2016 впали нижче 30 доларів

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 16:54 5
Читайте также на русском языке
В понеділок, 16 березня котирування травневих ф'ючерсів на нафту Brent впали на 11,4%, і таким чином ціна на чорне золото склала 29,55 долара за барель
Фото: pixabay
В понеділок, 16 березня котирування травневих ф'ючерсів на нафту Brent впали на 11,4%, і таким чином ціна на чорне золото склала 29,55 долара за барель

Про це свідчать дані Лондонській біржі ICE, передає RegioNews.

Таким чином, вперше з 2016 року ціни опустилися нижче за позначку в $ 30 за барель.

При цьому ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% - до 28,32 долара за барель.

Падіння цін відбувається на тлі побоювань скорочення попиту в поточному році через спалах вірусу COVID-19.

Зазначається, що світовий попит на нафту в 2020 році може продемонструвати найбільше в історії падіння.

У той же час, найбільші виробники нафти планують нарощувати видобуток після розвалу угоди ОПЕК +.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.


нафта долари
НБУ пояснив, чому зростає курс долара
12 березня 2020, 15:27
Зростання цін на нафту досягло 7%
10 березня 2020, 08:38
Ціни на нафту рекордно обвалилися. У Росії переймаються за свій бюджет
09 березня 2020, 11:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »