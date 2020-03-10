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10 марта 2020, 10:44 29

Гривня резко упала

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10 марта 2020, 10:44 29
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Во вторник, 10 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 18 копеек и установил его на уровне 24,9215 гривни за доллар
Фото: v.if.ua
Во вторник, 10 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 18 копеек и установил его на уровне 24,9215 гривни за доллар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт НБУ.

Как отмечается, по состоянию на 6 марта, доллар стоил 24,7413 гривни.

В свою очередь официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,2336 грн против 27,6942 грн 6 марта.

Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.

10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%.


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