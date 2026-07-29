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29 июля 2026, 09:27

Россияне пытаются закрепиться в Константиновке: DeepState сообщил об усилении атак

29 июля 2026, 09:27
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Последствия обстрелов в Константиновке. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила
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Российские войска продолжают усиливать давление на Константиновку и Славянско-Краматорское направление, предпринимая попытки инфильтрации, накопления пехоты и уничтожения населенных пунктов с помощью артиллерии, авиации и беспилотников

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState, передает RegioNews.

По данным аналитиков, враг регулярно пытается проникнуть в Константиновку и закрепиться в городе для дальнейшего накопления сил, усиления превосходства и установления контроля над местностью.

Одной из целей российских войск является установление контроля за территорией между населенными пунктами Ильиновка и Новодмитровка. В DeepState отмечают, что в случае оккупации Новодмитровки под угрозой окружения может оказаться Силы обороны, держащие оборону во Часовом Яру.

Также россияне продолжают наносить удары по Константиновке и близлежащим населенным пунктам, применяя артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Под обстрелами находятся, в частности, Алексеево-Дружковка и Дружковка.

Отдельно в DeepState сообщили об усилении давления противника на участке от Ямполя до Миньковки, где российские войска проводят инфильтрацию и пытаются найти слабые места в обороне украинских войск.

Кроме того, по информации проекта, Славянск и Краматорск находятся под постоянными атаками с применением управляемых авиабомб, реактивной артиллерии, ударных беспилотников и FPV-дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные имеют определенный успех в Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области. В частности, враг продвинулся вблизи Миньковки и Новомарково.

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