Россияне пытаются закрепиться в Константиновке: DeepState сообщил об усилении атак

Последствия обстрелов в Константиновке. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Российские войска продолжают усиливать давление на Константиновку и Славянско-Краматорское направление, предпринимая попытки инфильтрации, накопления пехоты и уничтожения населенных пунктов с помощью артиллерии, авиации и беспилотников

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState, передает RegioNews.

По данным аналитиков, враг регулярно пытается проникнуть в Константиновку и закрепиться в городе для дальнейшего накопления сил, усиления превосходства и установления контроля над местностью.

Одной из целей российских войск является установление контроля за территорией между населенными пунктами Ильиновка и Новодмитровка. В DeepState отмечают, что в случае оккупации Новодмитровки под угрозой окружения может оказаться Силы обороны, держащие оборону во Часовом Яру.

Также россияне продолжают наносить удары по Константиновке и близлежащим населенным пунктам, применяя артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Под обстрелами находятся, в частности, Алексеево-Дружковка и Дружковка.

Отдельно в DeepState сообщили об усилении давления противника на участке от Ямполя до Миньковки, где российские войска проводят инфильтрацию и пытаются найти слабые места в обороне украинских войск.

Кроме того, по информации проекта, Славянск и Краматорск находятся под постоянными атаками с применением управляемых авиабомб, реактивной артиллерии, ударных беспилотников и FPV-дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные имеют определенный успех в Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области. В частности, враг продвинулся вблизи Миньковки и Новомарково.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться