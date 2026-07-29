Россияне обстреляли 24 населенных пункта Сумщины: ранена 62-летняя женщина
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
На местах вражеских атак работали следственно-оперативные группы полиции, документирующие последствия обстрелов.
В Середино-Будской общине в результате российской атаки ранения получила 62-летняя женщина. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь.
В результате обстрелов в ряде общин повреждены частные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автозаправочные станции, хозяйственные постройки и ферма. Также из-за вражеских ударов произошло возгорание поля с пшеницей.
По фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ранения получили четыре человека. Поступило 79 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.