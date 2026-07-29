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29 июля 2026, 08:12

Россияне обстреляли 24 населенных пункта Сумщины: ранена 62-летняя женщина

29 июля 2026, 08:12
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Фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. Враг применял управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На местах вражеских атак работали следственно-оперативные группы полиции, документирующие последствия обстрелов.

В Середино-Будской общине в результате российской атаки ранения получила 62-летняя женщина. Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате обстрелов в ряде общин повреждены частные жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автозаправочные станции, хозяйственные постройки и ферма. Также из-за вражеских ударов произошло возгорание поля с пшеницей.

По фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ранения получили четыре человека. Поступило 79 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

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