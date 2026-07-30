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30 июля 2026, 07:27

Атака на Киев: в двух районах произошли пожары, погиб человек, еще двое пострадали

30 июля 2026, 07:27
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Фото: ГСЧС Киева
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В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое получили ранения. В столице зафиксировали пожары в двух районах города

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Оболонском районе и произошло возгорание торговых павильонов на территории рынка. В результате пострадал один человек.

В Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего. Еще один мужчина с травмами был госпитализирован. Пожар в гаражном кооперативе ликвидирован.

Также в Святошинском районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном здании.

На местах работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов и Винницу баллистическими ракетами. Также в воздушном пространстве были зафиксированы группы ударных беспилотников.

В селе близ Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М" в частный дом погибли шесть человек , среди них двое детей. Еще восемь человек получили ранения.

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