Атака на Киев: в двух районах произошли пожары, погиб человек, еще двое пострадали
В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое получили ранения. В столице зафиксировали пожары в двух районах города
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Так, в Оболонском районе и произошло возгорание торговых павильонов на территории рынка. В результате пострадал один человек.
В Святошинском районе возник пожар на территории гаражного кооператива. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего. Еще один мужчина с травмами был госпитализирован. Пожар в гаражном кооперативе ликвидирован.
Также в Святошинском районе продолжается ликвидация пожара в пятиэтажном здании.
На местах работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов и Винницу баллистическими ракетами. Также в воздушном пространстве были зафиксированы группы ударных беспилотников.
В селе близ Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М" в частный дом погибли шесть человек , среди них двое детей. Еще восемь человек получили ранения.