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29 июля 2026, 08:44

КАБы, дроны и FPV: россияне атаковали Харьковщину, 11 человек пострадали

29 июля 2026, 08:44
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак пострадали 11 человек

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове ранение получила 57-летняя женщина, еще у 8 человек медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

В селе Шиповатое Великобурлукской общины ранена 66-летняя женщина, а в селе Макариха Золочевской общины 56-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

По Харьковщине российские войска применили разные виды вооружения, в частности:

  • 6 управляемых авиационных бомб (КАБ);
  • 2 БпЛА типа "Молния";
  • 3 FPV-дроны;
  • 25 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Харькове повреждены 3 многоквартирных дома и автомобиль. В Богодуховском районе зафиксированы повреждения частных домов, магазина и почтомата. В Купянском районе поврежден частный дом, автомобили и автомобиль почтовой службы.

Также в результате атак горела пшеница на корне в Изюмском и Лозовском районах. В Харьковском районе повреждены электросети и складское помещение, а в Чугуевском районе – два частных дома, хозяйственные постройки и автозаправочная станция.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 996 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских ранения получили четыре человека. Поступило 79 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

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