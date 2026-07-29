Россия запустила по Украине 80 дронов: ПВО сбила 65 БпЛА, есть попадания

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 июля российские войска атаковали Украину 80 ударными беспилотниками разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг применил ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные, а также дроны типа "Гербера", "Италмас", боражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 65 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 10 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников еще на двух локациях.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 оккупанторов. Кроме того, уничтожены танк, шесть бронемашин, 60 артсистем, 3 РСЗО, 9 НРК и 1468 дронов.