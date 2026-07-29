Росіяни намагаються закріпитися у Костянтинівці: DeepState повідомив про посилення атак

Наслідки російських обстрілів у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівку та Слов'янсько-Краматорський напрямок, здійснюючи спроби інфільтрації, накопичення піхоти та знищення населених пунктів за допомогою артилерії, авіації й безпілотників

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними аналітиків, ворог регулярно намагається проникнути в Костянтинівку та закріпитися в місті для подальшого накопичення сил, посилення переваги та встановлення контролю над місцевістю.

Однією з цілей російських військ є встановлення контролю над територією між населеними пунктами Іллінівка та Новодмитрівка. У DeepState зазначають, що у разі окупації Новодмитрівки під загрозою оточення можу опинитися Сили оборони, які тримають оборону в Часовому Яру.

Також росіяни продовжують завдавати ударів по Костянтинівці та прилеглих населених пунктах, застосовуючи артилерію та керовані авіаційні бомби. Під обстрілами перебувають, зокрема, Олексієво-Дружківка та Дружківка.

Окремо у DeepState повідомили про посилення тиску противника на ділянці від Ямполя до Міньківки, де російські війська проводять інфільтрації та намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військ.

Крім того, за інформацією проєкту, Слов’янськ і Краматорськ перебувають під постійними атаками із застосуванням керованих авіабомб, реактивної артилерії, ударних безпілотників та FPV-дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові мають певний успіх у Бахмутському та Краматорському районах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся поблизу Міньківки та Новомаркового.

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