10:39  29 липня
У Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого до смерті – їм загрожує 10 років
08:29  29 липня
На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море
01:55  29 липня
Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні
UA | RU
UA | RU
29 липня 2026, 09:27

Росіяни намагаються закріпитися у Костянтинівці: DeepState повідомив про посилення атак

29 липня 2026, 09:27
Читайте также на русском языке
Наслідки російських обстрілів у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
Читайте также
на русском языке

Російські війська продовжують посилювати тиск на Костянтинівку та Слов'янсько-Краматорський напрямок, здійснюючи спроби інфільтрації, накопичення піхоти та знищення населених пунктів за допомогою артилерії, авіації й безпілотників

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними аналітиків, ворог регулярно намагається проникнути в Костянтинівку та закріпитися в місті для подальшого накопичення сил, посилення переваги та встановлення контролю над місцевістю.

Однією з цілей російських військ є встановлення контролю над територією між населеними пунктами Іллінівка та Новодмитрівка. У DeepState зазначають, що у разі окупації Новодмитрівки під загрозою оточення можу опинитися Сили оборони, які тримають оборону в Часовому Яру.

Також росіяни продовжують завдавати ударів по Костянтинівці та прилеглих населених пунктах, застосовуючи артилерію та керовані авіаційні бомби. Під обстрілами перебувають, зокрема, Олексієво-Дружківка та Дружківка.

Окремо у DeepState повідомили про посилення тиску противника на ділянці від Ямполя до Міньківки, де російські війська проводять інфільтрації та намагаються знайти слабкі місця в обороні українських військ.

Крім того, за інформацією проєкту, Слов’янськ і Краматорськ перебувають під постійними атаками із застосуванням керованих авіабомб, реактивної артилерії, ударних безпілотників та FPV-дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові мають певний успіх у Бахмутському та Краматорському районах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся поблизу Міньківки та Новомаркового.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти Донецька область атака російська армія DeepState
Росія запустила по Україні 80 дронів: ППО збила 65 БпЛА, є влучання
29 липня 2026, 09:05
КАБи, дрони та FPV: росіяни атакували Харківщину, 11 людей постраждали
29 липня 2026, 08:44
Росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумщини: поранена 62-річна жінка
29 липня 2026, 08:12
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Чому Україні потрібна не любов Лори Лумер, а її розчарування Росією
29 липня 2026, 11:56
Від бюрократії до автоматизації: ветеранам хочуть спростити встановлення інвалідності
29 липня 2026, 11:40
Росіяни вдарили ФАБ-500 по Слов'янську: поранено чоловіка
29 липня 2026, 11:17
Україна уразила Рязанський НПЗ та військові об'єкти РФ у Криму й на Донбасі
29 липня 2026, 11:01
У Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого до смерті – їм загрожує 10 років
29 липня 2026, 10:39
Російський дрон атакував хлібовоз у Херсоні: загинув водій
29 липня 2026, 10:24
50 тисяч після полону: хто з військових має право на виплату
29 липня 2026, 10:08
Війна не зробить паузи взимку: легкого сезону не буде
29 липня 2026, 09:50
Росія запустила по Україні 80 дронів: ППО збила 65 БпЛА, є влучання
29 липня 2026, 09:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віталій Портніков
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »