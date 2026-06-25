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25 червня 2026, 16:15

На Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ

25 червня 2026, 16:15
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Фото з відкритих джерел
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Суд визнав уродженця Донецької області винним у державній зраді. Проте він тепер заявив, що хоче до Росії

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам. Зокрема, це дані про локації особового складу, військової техніки, оборонних укріплень та військового обладнання сил оборони України.

Він сам встановив зв'язок із проросійським ботом, а також надсилав відомості адміністратору Telegram та YouTube-каналам, з яких хотів нібито отримувати "правдиві" новини щодо ситуації на фронті. Зокрема, він переписувався із двома співробітниками силового блоку ФСБ РФ.

На аудіоповідомленнях чоловік говорив, що отів познімати територію коптером, але не зміг його підняти у повітря, також пропонував поставити в себе в дворі камеру, щоб постежити за українськими військоими, яких він називав образливо.

На суді він визнав провину. За словами чоловіка, він робив це з ідеологічних мотовів. При цьому він написав заяву на обмін і бажає бути обміняним в РФ.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла спробі здійснення серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який готував підриви в прифронтовому обласному центрі. Фігурант отримав інструкції від російських кураторів щодо виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв.

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