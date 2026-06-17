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17 червня 2026, 10:52

Передала окупантам картини Айвазовського: ексдиректорці музею з Маріуполя оголосили підозру

17 червня 2026, 10:52
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Фото: Прокуратура України
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Колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею повідомлено про підозру у сприянні незаконному привласненню російськими окупантами унікальних творів мистецтва з музейних фондів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, йдеться про п'ять оригінальних полотен Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Григорія Калмикова загальною вартістю понад 26 млн грн.

Правоохоронці встановили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ підозрювана, маючи доступ до музейного сховища, незаконно заволоділа картинами, які зберігалися в Художньому музеї імені Архипа Куїнджі. Спочатку вона перевезла їх до свого помешкання, а згодом передала представникам окупаційної адміністрації.

Серед викрадених творів – картина Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", роботи Архипа Куїнджі "Червоний захід", "Осінь. Крим" та "Ельбрус", а також полотно Григорія Калмикова "Куїнджі годує голубів".

Надалі культурні цінності були вивезені до так званого "донецького республіканського художнього музею" та незаконно внесені до російського реєстру музейних цінностей.

Колишній директорці заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, колишній український правоохоронець, який після початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя отримав підозру. Протягом понад двох років він підписав 39 рішень про взяття на облік квартир і будинків місцевих жителів як нібито "безхазяйного майна".

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