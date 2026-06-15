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Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
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15 июня 2026, 21:32

Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе

15 июня 2026, 21:32
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Фото: Офис Генерального прокурора
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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры новое подозрение получил бывший украинский страж порядка, который после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону врага и занял руководящий пост в оккупационной администрации Мариуполя

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В ноябре 2023 года его назначили так называемым "и.о. главы муниципального образования городского округа Мариуполь". На этой псевдодолжности он присоединился к системному изъятию жилья мариупольцев, уехавших из оккупированного города или отказавшихся жить под властью РФ.

Установлено, что более двух лет он подписал 39 решений о взятии на учет квартир и домов местных жителей как якобы "бесхозяйного имущества". Речь идет как минимум о 3 790 объектах недвижимости.

Такие решения создавали формальную основу для незаконного изъятия жилья у законных владельцев и передачи его в так называемую "муниципальную собственность". В то же время фейковые комиссии оформляли дома мариупольцев как "брошенные", создавая видимость законности таких действий.

Псевдочиновнику заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время он находится в розыске.

Напомним, что 12 лет проведет за решеткой херсонец , помогавший оккупантам завладеть водным транспортом местных жителей

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