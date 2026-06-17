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17 июня 2026, 09:57

15 лет за диверсию: на Буковине вынесли приговор 18-летнему парню

17 июня 2026, 09:57
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Фото: Прокуратура Украины
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На Буковине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден 18-летний парень за попытку диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры в условиях военного положения

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения парень переехал в Черновцы. В конце ноября прошлого года он получил через Telegram предложение от представителя спецслужб РФ поджечь релейный шкаф на железной дороге.

После этого он провел разведку объекта, нашел релейный шкаф у железнодорожного переезда и согласовал действия с куратором. Также было согласовано вознаграждение: сначала речь шла о 500 долларов за поджог открытого шкафа и 200–300 долларов за закрытый. Со временем стороны сошлись на сумме 250 долларов. Для подготовки поджога заказчик перевел около 7 долларов на горючее.

Получив инструкции, обвиняемый приобрел бензин, прибыл к объекту и поджег релейный шкаф. Однако довести преступление до конца не удалось – возгорание вовремя заметил дежурный по переезду и оперативно ликвидировал пожар.

Суд признал его виновным в покушении на совершение диверсии (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 УК Украины) и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве к 7 годам 6 месяцам лишения свободы приговорили молодого человека, который заложил взрывчатку в скутер, чтобы взорвать военного. За совершение теракта обвиняемому обещали заплатить 10 000 долларов США.

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