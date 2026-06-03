Константиновка под давлением: враг продвигается на подступах к городу

Карта DeepState

На Константиновском направлении фиксируется усиление боевой активности российских войск и расширение зон инфильтрации как в районе города, так и на его происках

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState, передает RegioNews.

По данным аналитиков, противник пытается продвигаться в южном и восточном направлениях от Константиновки, в частности, в районе Ильиновки. Там фиксируется расширение так называемой красной зоны, что, по оценкам, может свидетельствовать о попытках усиления контроля над территорией вокруг города.

Также сообщается об увеличении зон инфильтрации прямо в пределах городской застройки.

Отдельно отмечается давление противника с восточного направления – в районах Ступочек и Предтечино. Российские войска пытаются закрепиться в районе Нововодмитровки, что может дать дополнительные возможности для дальнейшего продвижения.

Аналитики предполагают, что в случае развития наступления на Ильиновку и Новомитровку может возникнуть угроза для северных районов Константиновки и усложнение логистики в городе.

Также сообщается об интенсивных ударах управляемыми авиабомбами по населенному пункту и постоянном давлении пехоты.

По данным DeepState, украинские подразделения, удерживающие направление, сталкиваются с нехваткой личного состава, что затрудняет сдерживание атак противника.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российская армия проводит наступательные операции по разным направлениям фронта. При этом РФ готовится к вероятному наступлению с Севера.

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