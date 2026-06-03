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03 червня 2026, 10:40

Костянтинівка під тиском: ворог просувається на підступах до міста

03 червня 2026, 10:40
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Мапа DeepState
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На Костянтинівському напрямку фіксується посилення бойової активності російських військ та розширення зон інфільтрації як у районі міста, так і на його підступах

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними аналітиків, противник намагається просуватися у південному та східному напрямках від Костянтинівки, зокрема в районі Іллінівки. Там фіксується розширення так званої "червоної зони", що, за оцінками, може свідчити про спроби посилення контролю над територією навколо міста.

Також повідомляється про збільшення зон інфільтрації безпосередньо в межах міської забудови.

Окремо зазначається тиск противника зі східного напрямку – в районах Ступочок і Предтечиного. Російські війська намагаються закріпитися в районі Новодмитрівки, що може дати додаткові можливості для подальшого просування.

Аналітики припускають, що у разі розвитку наступу на Іллінівку та Новодмитрівку може виникнути загроза для північних районів Костянтинівки та ускладнення логістики в місті.

Також повідомляється про інтенсивні удари керованими авіабомбами по населеному пункту та постійний тиск піхоти.

За даними DeepState, українські підрозділи, які утримують напрямок, стикаються з браком особового складу, що ускладнює стримування атак противника.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія проводить наступальні операції на різних напрямках фронту. При цьому РФ готується до ймовірного наступу з Півночі.

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