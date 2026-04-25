В субботу, 25 апреля, около 11:00 российские военные в очередной раз нанесли удар по Днепру

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате атаки поврежден многоэтажный дом. Один человек погиб. Семеро получили ранения, медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Россияне нанесли удар по тому же жилому кварталу, который атаковали ночью", – отметил глава ОВА.

По информации ГСЧС, на месте продолжаются поисково-спасательные работы, службы работают над разбором завалов.

Также Ганжа сообщил, что спасатели потушили в Днепре пожар на АЗС, возникший из-за вражеской атаки сегодня утром. Уничтожены 8 грузовиков и 4 легковушки.

На этой локации ранения получили двое мужчин – 49 и 51 года. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Всего из-за российского террора ночью и за день в Днепре пострадали 34 человека, пятеро погибли.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.