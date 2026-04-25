Число погибших в результате массированного удара по Днепру возросло до четырех

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Уже четверо погибших в Днепре. 27 человек пострадали из-за ночной и утренней атаки россиян на город", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших – двое детей. Мальчик 9 лет будет находиться на амбулаторном лечении. 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Ранее сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем.