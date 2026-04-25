В ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Предварительно, в результате обстрела погибли два человека. Еще 21 человек получил ранения, среди которых – 9-летний мальчик.

Повреждены предприятия, многоквартирные и частные дома, автомобили. Враг нанес удар и по АЗС – там загорелся пожар: горят три грузовика.

В городе продолжается поисково-спасательная операция, под завалами разрушеного ударом дома могут находиться люди.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, вероятно, под завалами еще могут находиться 5 человек.

Кроме того, в Синельниковском районе из-за вражеской атаки повреждены частные дома. В Никопольском районе в результате попадания FPV-дрона в микроавтобус ранен мужчина.

Напомним, 25 апреля около 00:05 в Днепре раздался мощный взрыв. Россияне совершили атаку на город.