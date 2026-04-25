Фото: ОВА

Трое детей пострадали из-за повторной атаки на жилой квартал в Днепре в субботу, 25 апреля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Парень 15 лет и девушка 16 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один парень 16 лет будет лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, всего из-за этого вражеского удара пострадали 9 человек.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Около 11:00 россияне снова ударили по многоэтажке в Днепре. Сообщалось об одном погибшем человеке и семи пострадавших.