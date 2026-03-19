Убийство в сельсовете на Николаевщине: суд избрал подозреваемому меру пресечения
В Баштанском районе Николаевской области суд избрал меру пресечения старости села Плющевка Виктору Прокопчуку, подозреваемого в умышленном убийстве
Об этом пишет Суспильне Николаев, передает RegioNews.
Мужчину взяли под стражу с правом внесения залога более чем в 299 тысяч гривен (90 минимальных прожиточных минимумов – 299 520 грн).
На заседании заслушали свидетелей и адвокатов. Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения, в частности домашний арест или передачу на поруки, ссылаясь на крепкие социальные связи подозреваемого, его службу в ВСУ и поддержку односельчан.
Кроме того, в суд подали коллективное обращение жителей поселка Плющевка – 34 подписи с просьбой избрать меру пресечения без заключения.
Прокурор Игорь Егоров настаивал на содержании под стражей на 60 суток без права внесения залога. Суд учел ходатайство сторон и избрал Прокопчуку меру пресечения с возможностью внесения залога.
По информации свидетелей, по возвращении с войны Прокопчук столкнулся с конфликтами в деревне, унижениями и распространением ложной информации. Подозреваемый сам сообщил полицию об инциденте и дождался правоохранителей на месте.
Сторона защиты пыталась слушать дело в закрытом режиме, но ходатайство суд отклонил.
По данным следствия, Прокопчуку уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, которое предусматривает до 15 лет тюрьмы. Также открыто отдельное производство по факту незаконного хранения оружия.
Напомним, утром 17 марта в селе Плющевка Николаевской области в помещении старостата была застрелена из охотничьего ружья помощница старосты села. Полиция задержала старосту села и сообщила ему о подозрении в умышленном убийстве.