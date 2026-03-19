19 марта 2026, 09:27

Убийство в сельсовете на Николаевщине: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Фото: Национальная полиция
В Баштанском районе Николаевской области суд избрал меру пресечения старости села Плющевка Виктору Прокопчуку, подозреваемого в умышленном убийстве

Об этом пишет Суспильне Николаев, передает RegioNews.

Мужчину взяли под стражу с правом внесения залога более чем в 299 тысяч гривен (90 минимальных прожиточных минимумов – 299 520 грн).

На заседании заслушали свидетелей и адвокатов. Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения, в частности домашний арест или передачу на поруки, ссылаясь на крепкие социальные связи подозреваемого, его службу в ВСУ и поддержку односельчан.

Кроме того, в суд подали коллективное обращение жителей поселка Плющевка – 34 подписи с просьбой избрать меру пресечения без заключения.

Прокурор Игорь Егоров настаивал на содержании под стражей на 60 суток без права внесения залога. Суд учел ходатайство сторон и избрал Прокопчуку меру пресечения с возможностью внесения залога.

По информации свидетелей, по возвращении с войны Прокопчук столкнулся с конфликтами в деревне, унижениями и распространением ложной информации. Подозреваемый сам сообщил полицию об инциденте и дождался правоохранителей на месте.

Сторона защиты пыталась слушать дело в закрытом режиме, но ходатайство суд отклонил.

По данным следствия, Прокопчуку уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, которое предусматривает до 15 лет тюрьмы. Также открыто отдельное производство по факту незаконного хранения оружия.

Напомним, утром 17 марта в селе Плющевка Николаевской области в помещении старостата была застрелена из охотничьего ружья помощница старосты села. Полиция задержала старосту села и сообщила ему о подозрении в умышленном убийстве.

суд залог убийство домашний арест Николаевская область мера пресечения староста помощница
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
