Убийство в сельсовете на Николаевщине: суд избрал подозреваемому меру пресечения

Мужчину взяли под стражу с правом внесения залога более чем в 299 тысяч гривен (90 минимальных прожиточных минимумов – 299 520 грн).

На заседании заслушали свидетелей и адвокатов. Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения, в частности домашний арест или передачу на поруки, ссылаясь на крепкие социальные связи подозреваемого, его службу в ВСУ и поддержку односельчан.

Кроме того, в суд подали коллективное обращение жителей поселка Плющевка – 34 подписи с просьбой избрать меру пресечения без заключения.

Прокурор Игорь Егоров настаивал на содержании под стражей на 60 суток без права внесения залога. Суд учел ходатайство сторон и избрал Прокопчуку меру пресечения с возможностью внесения залога.

По информации свидетелей, по возвращении с войны Прокопчук столкнулся с конфликтами в деревне, унижениями и распространением ложной информации. Подозреваемый сам сообщил полицию об инциденте и дождался правоохранителей на месте.

Сторона защиты пыталась слушать дело в закрытом режиме, но ходатайство суд отклонил.

По данным следствия, Прокопчуку уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве, которое предусматривает до 15 лет тюрьмы. Также открыто отдельное производство по факту незаконного хранения оружия.

Напомним, утром 17 марта в селе Плющевка Николаевской области в помещении старостата была застрелена из охотничьего ружья помощница старосты села. Полиция задержала старосту села и сообщила ему о подозрении в умышленном убийстве.