Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано

Правоохоронці Донеччини під час спеціальної операції затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві поліцейського під час виконання службових обов'язків

За даними слідства, напад стався 19 березня у Слов'янську.

За даними слідства, напад стався 19 березня у Слов'янську.

Під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції.

Для розшуку нападника було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом правоохоронці отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

За попередніми даними, затриманий – 50-річний раніше судимий мешканець міста, який перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ). У нього вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

Розпочато кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за вбивство працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

