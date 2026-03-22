22 березня 2026, 10:24

Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано

Фото: Національна поліція
Правоохоронці Донеччини під час спеціальної операції затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві поліцейського під час виконання службових обов'язків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, напад стався 19 березня у Слов'янську.

Під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції.

Для розшуку нападника було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом правоохоронці отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

За попередніми даними, затриманий – 50-річний раніше судимий мешканець міста, який перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ). У нього вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

Розпочато кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за вбивство працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за напад на правоохоронця та військовослужбовця. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

убивство Донецька область Слов`янськ чоловік підозрюваний поліцейський
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
