На Волыни провели турнир по бочу для ветеранов

Фото: ГО Захист держави

Турнир по бочу среди ветеранов провели в Велимченской общине Волыни. Мероприятие провели при поддержке местных властей и общественных инициатив

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Бочащий паралимпийский вид спорта, подходящий людям с различными физическими возможностями. Суть проста: попасть мячом как можно ближе к целевому шару. Этот турнир объединил соревнования, улыбки и искренние эмоции.

По словам специалиста по сопровождению ветеранов Екатерины Цепух, на лицах многих военных она впервые за длительное время увидела искреннюю улыбку.

"По мнению руководителя Ковельского центра ОО "Защита государства" Андрея Броила, "внимание, уважение и совместные инициативы возвращают людям радость и веру в будущее", - говорят активисты.

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.