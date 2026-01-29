20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 19:50

Росіяни намагаються прорвати фронт на Донеччині

29 січня 2026, 19:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поблизу населеного пункту Дронівка в Донецькій області тривають активні бої. Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець і прорвати оборону Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Військові зазначають, що армія ворога активно накопичує сили та ресурси в районі Серебрянського лісництва і міста Сіверськ.

Окрему загрозу становить розгортання великої кількості пунктів управління БпЛА, що ускладнює логістику та переміщення українських підрозділів поблизу населеного пункту Дронівка.

Наразі переправи здійснюються по замерзлих ділянках, переважно в нічний час. Малі піхотні групи діють під прикриттям дронів, використовують антитепловізійні плащі та просуваються через лісосмуги і складки рельєфу.

Наразі 81-ша бригада ДШВ продовжує стримувати наступальний потенціал ворога на Слов’янському напрямку.

Як повідомлялось, армія РФ практично повністю контролює Мирноград на Донеччині. Перед цим Сирський заявляв, що у місті точаться бої.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
