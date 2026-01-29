Росіяни намагаються прорвати фронт на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поблизу населеного пункту Дронівка в Донецькій області тривають активні бої. Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець і прорвати оборону Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення 81-ї окремої аеромобільної бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Військові зазначають, що армія ворога активно накопичує сили та ресурси в районі Серебрянського лісництва і міста Сіверськ.

Окрему загрозу становить розгортання великої кількості пунктів управління БпЛА, що ускладнює логістику та переміщення українських підрозділів поблизу населеного пункту Дронівка.

Наразі переправи здійснюються по замерзлих ділянках, переважно в нічний час. Малі піхотні групи діють під прикриттям дронів, використовують антитепловізійні плащі та просуваються через лісосмуги і складки рельєфу.

Наразі 81-ша бригада ДШВ продовжує стримувати наступальний потенціал ворога на Слов’янському напрямку.

Як повідомлялось, армія РФ практично повністю контролює Мирноград на Донеччині. Перед цим Сирський заявляв, що у місті точаться бої.