Оккупанты ударили по центру Херсона: в ГВА показали последствия
Вечером 28 января российские военные с временно оккупированного левого берега в очередной раз атаковали центр Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
Под ударом находились жилые кварталы. В результате обстрела повреждено заведение питания, дома, дорожное покрытие.
Сотрудники КП "Парки Херсона" приступили к ликвидации последствий очередного теракта россиян против мирных горожан.
Больше подробностей – в видео.
Напомним, ночью 29 января оккупанты нанесли удар по частному сектору в Вольнянске Запорожского района. В результате обстрела погибли трое мирных жителей, известно о трех пострадавших.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом
29 января 2026, 10:03Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 09:57Сотрудница Верховной Рады купила 27-м земельный участок на Харьковщине
29 января 2026, 09:41В Одессе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 27 января
29 января 2026, 09:29Пьяный киевлянин напал на 76-летнюю консьержку – полиция задержала хулигана
29 января 2026, 09:16В Одессе в результате ночной атаки возник пожар на промышленном объекте
29 января 2026, 09:10На Тернопольщине юрист продавал "командировку" за границу через оборонное предприятие за $15 тысяч
29 января 2026, 09:01В Харьковской области в результате обстрелов погиб 47-летний мужчина
29 января 2026, 08:56РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе