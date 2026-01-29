12:55  29 січня
29 січня 2026, 12:29

1 713 ударів за добу на Донеччині: загинув працівник газової служби

29 січня 2026, 12:29
Фото: Національна поліція
За минулу добу, 28 січня, внаслідок російських обстрілів Донецької області загинула одна людина, ще одна дістала поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Загалом правоохоронці зафіксували 1 713 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували дев'ять населених пунктів: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, а також Мирне, Олександрівка, Очеретине та Стародубівка.

Внаслідок атак пошкоджено 43 цивільні об'єкти, з них 20 житлових будинків.

У Дружківці російський FPV-дрон влучив в автомобіль газової служби. Загинув 47-річний працівник підприємства.

По Слов'янську окупанти вдарили двома безпілотниками "Герань-2". Поранення дістала цивільна особа, пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури та вісім автомобілів.

Краматорськ зазнав атаки керованими авіабомбами КАБ-250, реактивними системами залпового вогню "Ураган" та дронами різних типів. Пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, котельню та цивільний автомобіль.

В Олександрівці через удар БпЛА "Герань-2" зазнали пошкоджень три багатоквартирні та один приватний будинок, господарська споруда, лікарня й котельня.

У Миколаївці пошкоджено три цивільні автомобілі, у Мирному та Стародубівці – по одному приватному будинку.

За фактами обстрілів поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися комендантської години, не пересуватися неперевіреними маршрутами та користуватися можливістю евакуації, яку організовує влада.

Також мешканців просять не чіпати підозрілі предмети та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня ворог атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.

