Фото: Національна поліція України

Антидронові підрозділи Донеччини за два місяці збили понад 900 ворожих БпЛА, захищаючи мирне населення та інфраструктуру

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Антидронові підрозділи поліції Донеччини за два місяці роботи збили понад 900 ворожих безпілотних літальних апаратів. Підрозділи були сформовані на базі обласної поліції спеціально для протидії атакуючим дронам.

Результат роботи – понад 900 збитих дронів за два місяці

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з особовим складом відзначив ефективність роботи поліціянтів і наголосив на важливості взаємодії з рятувальниками та військовими. Він підкреслив, що саме завдяки спільним зусиллям забезпечується безпека як на фронті, так і в тилу.

Очільник МВС назвав поліцейських, рятувальників та військових "міцними та незламними", зазначивши, що їхня робота є головною гарантією захисту громадян. Результат у понад 900 збитих дронів показує, наскільки важливою є спеціальна підготовка і координація підрозділів у сучасних умовах конфлікту.

За словами Міністра внутрішніх справ, подібні антидронові групи продовжать патрулювати повітряний простір Донеччини та реагувати на нові загрози, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 16 грудня російські війська знову обрушили удар ударними безпілотниками по південній частині Одеської області, пошкодивши цивільні та транспортні об'єкти регіону.