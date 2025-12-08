19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 16:50

У Костянтинівці ворог вдарив по родині з дітьми: вони їхали по воду

08 грудня 2025, 16:50
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Війська РФ зранку 8 грудня атакували дроном Костянтинівку Донецької області. Під удар потрапила родина з двома дітьми, яка їхала по воду на велосипедах. Поранення отримали батьки та їхні малолітні діти

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За інформацією слідства, удар FPV-дроном окупанти завдали о 09:00. У зоні враження опинилася родина: 42-річний чоловік, його 32-річна дружина, 7-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію. Стан дітей та їхнього батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усім потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.

Як повідомлялось, на Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл вода Донецьк
На Харківщині за добу внаслідок обстрілів загинули 5 людей, ще 11 поранено
08 грудня 2025, 09:10
В Охтирці дрон влучив у багатоповерхівку: рятувальники деблокували 7 людей та евакуювали десятки мешканців
08 грудня 2025, 07:03
Росіяни атакували Запорізьку область: поранено поліцейського
07 грудня 2025, 15:55
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Квартиру судді "МастерШефу" Ольги Мартиновської затопило після відключення світла
08 грудня 2025, 19:38
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
08 грудня 2025, 19:34
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:28
Жителька Івано-Франківська поранила ножем двох перехожих – жінку й 9-річного хлопця: їй оголошено підозру
08 грудня 2025, 19:16
В Україні вдвічі зростуть стипендії для студентів: коли це станеться
08 грудня 2025, 19:07
На Дніпропетровщині затримали 33-річного підозрюваного в умисному підпалі автомобіля
08 грудня 2025, 18:59
На Вінниччині сталися пожежі: горіли будинки та дрова, які люди заготовили на зиму
08 грудня 2025, 18:51
Ворог завдав удару по райцентру та громадах Нікопольщини: постраждали 67-річний чоловік та 61-річна жінка
08 грудня 2025, 18:42
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго назвали графіки на 9 грудня
08 грудня 2025, 18:35
На Львівщині 4 хлопці напали на артистів ансамблю "Гуцулія" – подробиці
08 грудня 2025, 18:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »