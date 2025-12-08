У Костянтинівці ворог вдарив по родині з дітьми: вони їхали по воду

Війська РФ зранку 8 грудня атакували дроном Костянтинівку Донецької області. Під удар потрапила родина з двома дітьми, яка їхала по воду на велосипедах. Поранення отримали батьки та їхні малолітні діти

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За інформацією слідства, удар FPV-дроном окупанти завдали о 09:00. У зоні враження опинилася родина: 42-річний чоловік, його 32-річна дружина, 7-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію. Стан дітей та їхнього батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усім потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.

Як повідомлялось, на Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.