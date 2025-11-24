Боевые потери врага по состоянию на 24 ноября 2025 года – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1190 российских захватчиков, три танка, пять бронемашин, 41 артсистему и 84 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ имеет продвижение на Покровском направлении. Вражеские войска оккупировали еще четыре населенных пункта.
