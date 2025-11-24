14:45  23 ноября
Папа укачивает гроб с телом своего ребенка: в Тернополе прощаются с погибшей женщиной и ее детьми
11:49  23 ноября
Прорыв в лечении диабета 1-го типа впервые за 100 лет: новая терапия помогает организму вырабатывать собственный инсулин
09:00  23 ноября
Масштабная ночная атака на Днепропетровщину: 16 раненых, среди них 11-летний ребенок
24 ноября 2025, 07:11

Боевые потери врага по состоянию на 24 ноября 2025 года – Генштаб

24 ноября 2025, 07:11
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1190 российских захватчиков, три танка, пять бронемашин, 41 артсистему и 84 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ имеет продвижение на Покровском направлении. Вражеские войска оккупировали еще четыре населенных пункта.

