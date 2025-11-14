08:20  14 листопада
14 листопада 2025, 08:20

На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі

14 листопада 2025, 08:20
Фото: Прокуратура України
На Донеччині 58-річній жительці Костянтинівки повідомили про підозру через жахливий злочин. Жінка протягом 18 років тримала у своїй квартирі муміфіковані останки померлої доньки

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається,що жінка протягом багатьох років не піклувалася про своїх двох доньок. Вони проживали у занедбаній квартирі без світла, тепла та належних умов для життя. Молодшу дівчинку мати змушувала жебракувати та збирати їжу на кладовищі, погрожуючи покаранням у разі відмови.

У грудні 2006 року старша донька жінки померла. Про її смерть мати не повідомила лікарям чи поліції, а молодшій сестрі казала, що та просто спить. Протягом кількох днів вона змушувала дівчинку ночувати поруч із тілом померлої, забороняючи розповідати про це комусь. Крім того, жінка обмивала та переодягала тіло дитини.

Коли молодшій доньці виповнилося 19 років, вона залишила дім і переїхала до іншого міста, намагаючись почати нове життя. Лише у 2025 році дівчина звернулася до адвокатів і розповіла про пережите, після чого інформація про злочин надійшла до поліції.

Під час огляду квартири правоохоронці виявили муміфіковані рештки старшої сестри, які пролежали там близько 18 років.

У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану.

Нагадаємо, поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловіку, який вбив товариша та заховав тіло у своєму будинку. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

