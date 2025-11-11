За пів години по Краматорську вдарили сім безпілотників: є загиблий
Увечері 10 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Краматорськ. Протягом пів години по місту вдарили сім ударних безпілотників
Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, з 20:13 по 20:39 росіяни застосували сім дронів-камікадзе.
Під вогонь потрапили цивільна інфраструктура та приватний сектор – пошкоджено освітній заклад і житлові будинки.
Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1961 року народження.
Нагадаємо, РФ атакувала дроном пасажирський автобус у Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки постраждали дві людини. Згідно з попередньою інформацією, постраждали чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження.
