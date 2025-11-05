Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 600 дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У двох територіальних громад області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 600 дітей в 496 сім’ях", – повідомила Рижакова.

За її словами, за останній тиждень з області загалом евакуйовано у примусовий спосіб 101 дитину із 79 родин, усі – з міста Дружківка.

Як повідомлялося, у місті Покровськ в Донецькій області перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива через складну без пекову ситуацію. Наразі за місто точаться важкі бої.